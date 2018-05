GIOIA TAURO – Brutto incidente, ieri pomeriggio intorno alle 15.45, in via Lomoro, la centralissima e trafficata arteria conosciuta come “via del commercio”. Per cause ancora da accertare, un SUV Toyota modello “Rav 4”, condotto da un uomo con a bordo un bambino, e uno scooter “T-max” marca Yamaha si sono scontrati e nel forte impatto ad avere la peggio è stato un ragazzo gioiese, D.M. le sue iniziali, di 23 anni, alla guida della moto, che, piombato sull’asfalto ha riportato una profonda ferita alla testa, nonostante indossasse il casco di protezione, lamentando anche dei dolori addominali e qualche difficoltà nel muovere le gambe. Il giovane è stato subito trasportato presso il locale nosocomio “Giovanni XXIII” dall’ambulanza del 118 accorsa sul luogo dell’impatto e poi trasferito al “Riuniti” di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Anche se saranno gli esami diagnostici a scongiurare eventuali lesioni interne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro guidato dal primo dirigente Diego Trotta e i militari della Compagnia Carabinieri, agli ordini del Capitano Gabriele Lombardo che hanno provveduto ad effettuare i rilievi. La dinamica del sinistro non è ancora chiara: via commercio è una strada, si, nevralgica ma che ovviamente si percorre (o, meglio, si dovrebbe percorrere) a un’andatura urbana, anche perché le tante macchine parcheggiate ai lati della carreggiata spesso rendono difficoltoso persino il regolare transito. Ad ogni modo, secondo alcuni testimoni sembra che la Toyota stesse per l’appunto svoltando per parcheggiare mentre il ragazzo a bordo dello scooter viaggiava in direzione quadrivio Sbaglia. La strada che collega il centro di Gioia Tauro (Largo Trieste) con l’ex Statale 11 e con la Nazionale 18 e che, come da appellativo, è costellata da parecchie attività commerciali, è rimasta chiusa per qualche ora con la viabilità deviata su percorsi alternativi e regolata dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Municipale.