CATANZARO – “La Calabria ha bisogno di una sanità con i

conti a posto e soprattutto di professionalità che garantiscano il

diritto alla salute dei cittadini. La costruzione del percorso

diagnostico-terapeutico assistenziale per i pazienti nefropatici

realizzato dal gruppo di lavoro promosso dall’Asp di Catanzaro e

dall’Aned tiene conto delle istanze dei territori e dà risposte ai

pazienti nefropatici creando una rete di intervento virtuosa e attenta

soprattutto all’aspetto più delicato: quello umano”. E’ quanto ha

affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno,

partecipando questa mattina alla conferenza stampa che si è tenuta nella

Sala Giunta di Palazzo di Vetro per la presentazione del documento

finale del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le

malattie renali promosso dall’Asp guidata dal direttore Peppino Perri al

quale Bruno ha rivolto un particolare apprezzamento per l’impegno e la

sensibilità dimostrata. “Il percorso diagnostico terapeutico

assistenziale per le malattie renali è frutto dell’impegno di valenti

professionisti che hanno saputo dimostrare grande attenzione alle

esigenze dei pazienti nel caso di patologie molto invasive che meritano

maggiore vicinanza – ha detto ancora Bruno -. Il grande merito è anche

quello di aver posto l’accento sull’ambizioso obiettivo della

prevenzione e della preziosa collaborazione di associazioni come

l’Aned”.