Una giornata dedicata all’integrazione attraverso la pratica dello sport, con la cooperativa sociale Stella del Sud che è scesa in campo a conclusione del progetto “Fare rete” promosso dall’ “RTI Accojjimi” di Arena in partenariato con il Coni di Vibo Valentia, tenutosi nei giorni scorsi nel centro montano Vibonese. I ragazzi ospiti del centro d’accoglienza “Lacina” gestito proprio dalla Stella del Sud di San Nicola da Crissa hanno affrontato gli ospiti e i volontari del progetto Sprar di Arena in una partita amichevole conclusa in festa. Il risultato finale è passato in secondo piano, nonostante il match è stato ricco di gol e un pareggio per 3-3 che ha accontentato tutto. Nutrito pubblico sugli spalti a incitare i propri beniamini ma quello che non è passato inosservato è stato lo scopo della partita. Ad accompagnare i ragazzi del “Lacina” i volontari della cooperativa sannicolese. Dichiarazioni del presidente della Stella del Sud Nicola Marchese: “Lo sport avvicina i popoli lo sappiamo da sempre e in questo momento è di molto aiuto viste le situazioni mondiali. I ragazzi dei centri d’accoglienza hanno bisognoso d’integrarsi e possono farlo attraverso il calcio. Un ringraziamento agli organizzatori e ai partecipanti”.