«La decisione presa dal Presidente Silvio Berlusconi dimostra come sia un grande

statista. Ha anteposto gli interessi del paese a ogni logica partitica con spiccato

senso di responsabilità».

Lo ha dichiarato il Senatore Marco Siclari commentando la decisione del leader di

Forza Italia che consentirà di scongiurare un ritorno alla urne.

«Berlusconi è il rappresentante della maggioranza degli italiani e da 25 anni è l’unico

leader di un partito che lo ha sempre riconosciuto e che oggi si sente ancora più

forte considerando che il loro riferimento sta lavorando affinchè il paese abbia

un governo che possa affrontare e risolvere al più presto le molte emergenze. I veri

leader s’identificano e si distinguono per grande senso di responsabilità e appartenenza

alla proprio squadra e, in questo caso, al proprio paese ed è per questo che Silvio

Berlusconi a livello internazionale sta uscendo a testa alta – ha concluso Siclari

– Siamo orgogliosi di come sta lavorando il nostro Presidente e siamo sicuri di

seguire il percorso che indicherà. Queste sono scelte delicate ma che trasudano grande

amore verso il paese e i cittadini. Solo seguendo questa strada di responsabilità

si potrà rafforzare l’entusiasmo, non solo degli attuali militanti ma anche dei cittadini

che, vedono nel Presidente uno statista, comprenderanno come con le sue decisioni

stia dimostrando serietà e responsabilità ponendo gli interessi del paese prima di

tutto».