Controlli serrati nei confronti di bar, sale gioco e sale scommesse in provincia di Catanzaro. I Carabinieri della Compagnia di Girifalco, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catanzaro, hanno effettuato controlli in cinque centri scommesse nei comuni di Curinga ed Amaroni. In un bar di Amaroni è stato constatato che veniva svolta l’attività di scommessa con vincite in denaro, gestita tramite apparecchiature informatiche non collegate alla rete statale di raccolta dei dati relativi al gioco. A carico del titolare è stata così elevata una sanzione amministrativa di 20.000 euro, con il contestuale sequestro amministrativo del complesso del materiale informatico utile alla trattazione delle scommesse.