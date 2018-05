BORGIA (CZ) – Le strade del Comune di Borgia si rifanno il look. E questo grazie alla gestione virtuosa dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Elisabeth Sacco, che ha mantenuto gli impegni anticipati nel corso di una conferenza stampa che ha anticipato l’approvazione del bilancio di previsione nella seduta dello scorso 30 aprile. Una squadra di governo che, pur consapevole delle difficoltà che non mancano, con maggiore determinazione e passione, è stata pronta a raccogliere le istanze del territorio in un costante confronto. Via libera, quindi, alla manutenzione delle arterie comunali, oltre che alla pulizia di parchi e giardini, espletate procedure affidamento previste dalla legge. Non solo bitumazione ma messa in sicurezza guardando al futuro, con interventi duraturi nel tempo: si parte da Roccelletta, al villaggio Susanna, in località le Roccelle, in tutta zona mare zona Agro, per poi passare a giorni a Borgia, dove l’Amministrazione comunale ha già iniziato la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi. In via di completamento la procedura per la rimozione delle palme morte su piazza Ortona e villa Pitaro. Maggiore sicurezza anche in seguito al rifacimento delle linee di delimitazione dei parcheggi a partire dalla scuola elementare di Roccelletta di Borgia dove sono state segnalate in più occasioni soste selvagge e criticità alla mobilità.