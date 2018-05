ROCCA IMPERIALE (COSENZA) – Nascondeva in una grande cassetta tra gli attrezzi da lavoro e bricolage polvere da sparo per poco meno di un chilogrammo. Un 24enne, G.C., originario di Policoro ma da anni residente a Rocca Imperiale, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di materiale esplodente e posto ai domiciliari. Tutto il materiale era detenuto dall’uomo senza alcuna licenza o autorizzazione ed è stato sottoposto a sequestro penale. Nel corso della stessa perquisizione, i militari hanno trovato, nascosta in un muretto interno al magazzino, una pistola a salve munita di caricatore, a cui era stato rimosso il tappo rosso e con 24 colpi a salve.