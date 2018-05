Lamezia – Si svolgerà sabato 12 maggio, la raccolta straordinaria di sangue organizzata dal circolo Identità Nazionale. “Io ho quel che ho donato’’, questo il nome dell’iniziativa, porterà i volontari la mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00 presso il centro trasfusionale dell’ospedale di Lamezia Terme, per compiere un concreto gesto di solidarietà. Fra i promotori di questo evento, c’è anche l’ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia *Mimmo Gianturco* il quale dichiara: “Sabato effettueremo il più concreto atto di solidarietà che si possa compiere, donare noi stessi. Invito i lametini a partecipare numerosi in quanto c’è sempre bisogno di sangue e di nuovi donatori, per aiutare veramente chi ha bisogno”.