I processi di ricostruzione urbana hanno sempre il loro punto di partenza nel recupero dell’igiene, della pulizia e del decoro urbano. Ed è questo l’impegno che l’amministrazione comunale ha assunto e che deve trovare il suo completamento nella tutela del paesaggio, nella riqualificazione degli spazi pubblici e di tutte le aree verdi. Un impegno che vogliamo diventi la cifra della riconoscibilità della nostra comunità. Lo stiamo affrontando con fatica, superando criticità storiche ed emergenze inattese, registrando talvolta alcune delusioni ma anche significativi successi quali la riduzione dei tributi per l’anno 2018 e il riconoscimento di un evidente, maggiore pulizia rispetto al territorio circostante. Oggi, però, siamo i primi a dichiarare la nostra insoddisfazione e il nostro fastidio davanti a situazioni critiche quali lo stato di incuria in cui versano molte strade, la spiaggia, il lungomare e molte aree verdi a causa del comportamento omissivo e irrispettoso delle pattuizioni contrattuali della ditta Camassambiente Spa che ha annunciato il suo disimpegno a far data dal 13 maggio prossimo venturo.

Rispetto a queste intenzioni della ditta Camassa, abbiamo già dato corso alle legittime e opportune contromisure con ripetute diffide e una ordinanza del Sindaco contingibile e urgente ottenendo, da parte della Camassa, una risposta parziale e insoddisfacente: la garanzia della raccolta dei rifiuti porta a porta ma l’interruzione, arbitraria e unilaterale, di altri servizi essenziali quali lo spazzamento stradale, la rimozione delle erbacce, la cura del verde pubblico e la pulizia della spiaggia.

Consapevoli e partecipi del disagio che la comunità subisce, stiamo costruendo tutte le soluzioni utili a superare questo momento di criticità e a garantire la continuità e l’efficienza del servizio insieme con il ripristino e il

mantenimento del decoro cittadino. A tale scopo, invitiamo tutti i cittadini di buona volontà a insistere nei loro comportamenti virtuosi e a rimediare con piccoli ma significativi gesti di attenzione quotidiana, alle difficoltà causate dagli inadempimenti della Camassa. In attesa di una risoluzione definitiva del problema, saranno proprio questi piccoli gesti di attenzione urbana a diventare importanti segnali della superiore coscienza civica del nostro paese.