CATANZARO – Una variante alla Strada Statale 106

relativa al tratto Soverato-Guardavalle, sul modello del progetto

presentato mercoledì scorso nella sede della Cittadella regionale

relativa al collegamento dello svincolo di Simeri Crichi a Crotone.

E’ la proposta avanzata dal presidente della Provincia di Catanzaro,

Enzo Bruno, che accompagnato dal consigliere provinciale delegato alla

Viabilità Ciccio Severino, ieri mattina ha incontrato nella sede

dell’Anas il coordinatore d’area territoriale Calabria, ingegner

Giuseppe Ferrara. La proposta della realizzazione di una infrastruttura,

quella finalizzata a collegare Guardavalle a Crotone, inserita nel

progetto sistematico di una rete complessa di comunicazione che

l’attuale giunta regionale si è data come obiettivo, raccorderebbe in

sicurezza le due province in poco meno di un’ora, e quindi rompendo

l’isolamento a cui l’area centrale della Calabria non si rassegna ad

essere condannata.

La riflessione sulla possibile progettualità che possa interessare il

tratto della Ss 106 tra Soverato e Guardavalle prende le mosse proprio

dalla considerazione della validità della proposta per la realizzazione

in variante al vecchio tracciato della 106 del nuovo collegamento tra

Crotone e Simeri Crichi. Un obiettivo – come ha ricordato il presidente

Bruno – che viene centrato grazie alla mobilitazione dei cittadini che

hanno saputo sollecitare e indirizzare le istituzioni: il territorio è

diventato protagonista di una battaglia risultata fondamentale per

risolvere le criticità di questo tratto di strada, per cui potrebbe

essere adottato un processo analogo sul tratto attenzionato dal

presidente Bruno e il consigliere Severino. Nell’incontro di ieri

mattina sono già stati evidenziati singoli punti di criticità su cui

intervenire nell’attesa di avviare il nuovo percorso progettuale, che

saranno approfonditi nel corso di un tavolo tecnico che sarà convocato

nel mese di giugno proprio per vagliare le possibilità di intervento nei

comprensori interessati, attivando una proficua collaborazione tra

Provincia di Catanzaro e Anas.

Il presidente Bruno e il consigliere delegato Severino hanno anticipato

che tra gli svincoli che rappresentano una vera e propria emergenza, e

necessitano di pronti interventi di messa in sicurezza e moderazione del

traffico, quelli nel territorio di Santa Caterina dello Jonio:

all’innesto della Ss 106 con la strada provinciale 138, in località

Cottura e in località Miloti. In vista del tavolo tecnico saranno

raccolte le segnalazioni che arrivano dai territori e valutati tenendo

conto di parametri di fattibilità e urgenza.

Il coordinatore dell’Area territoriale Anas Calabria Ferrara ha

dimostrato interesse e disponibilità alle proposte della Provincia di

Catanzaro. Il presidente Bruno ha, infine, assicurato la fattiva

partecipazione dell’Ente intermedio alla definizione del possibile

percorso progettuale.