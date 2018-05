L’incontro tenutosi alcuni giorni fa presso Palazzo San Nicola, che ha visto un confronto tra circa quaranta tra architetti, ingegneri, geometri e tecnici palmesi e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, è servito a fare luce su alcuni aspetti, ma i professionisti del settore edilizio restano in attesa di “Tavoli tecnici”. Oltre al sindaco Ranuccio, hanno partecipato al suddetto incontro, richiesto esplicitamente dai tecnici palmesi, l’assessore Consuelo Nava, che detiene numerose deleghe inerenti al settore, tra le quali: Pianificazione, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio ed Agenda urbana, e il Capo Area 5 – Urbanistica, l’architetto Domenico Collura.

I tecnici della città pianigiana hanno riscontrato la massima disponibilità da parte del primo cittadino, in particolar modo rispetto ad un confronto tra i professionisti del settore, ovvero i “tecnici liberi professionisti” ed i “tecnici comunali”. Il dialogo dovrà essere finalizzato – è stato assicurato – alla repentina attuazione delle norme vigenti in particolare il cosiddetto Piano Casa ed il Regolamento Edilizio Urbanistico approvato in via definitiva nel luglio 2017. L’intervento dell’assessore Nava, è stato incentrato prevalentemente sull’adeguamento normativo della digitalizzazione dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Palmi,distogliendo l’attenzione dall’oggetto della richiesta dei Tecnici palmesi, fino alla divulgazione delle informazioni attese e richieste diversi giorni fa.

Due le indicazioni formulate: l’avvio della redazione e formazione dei Piani Attuativi Unitari, attraverso anche l’affidamento degli incarichi esterni e pronosticata intorno al mese di giugno, e la formazione dei tecnici comunali inerente alle leggi vigenti. A conclusione dell’incontro, il sindaco Ranuccio e il Capo Area Collura, hanno accolto il recepimento delle contrastanti interpretazioni sulle applicazioni delle normative vigenti, rinviando tuttavia‘imminenti’ altri tavoli di confronto tra “tecnici liberi professionisti” e “tecnici comunali”, al fine di redigere un vademecummirato al riavvio dell’attività edilizia.