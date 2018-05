Lettera aperta ai candidati alle elezioni per il comune di Casali del Manco

Con l’approssimarsi delle elezioni, che eleggeranno il primo Consiglio del Comune di Casali del Manco, il Comitato Ambientale Presilano propone, alle liste che si presenteranno per la competizione elettorale, di introdurre nei loro programmi alcuni punti da noi ritenuti indispensabili per garantire uno sviluppo ecosostenibile del territorio. Tale indirizzo riveste importanza maggiore poiché il comune di Casali del Manco ha competenza su di una vasta area compresa nel Parco Nazionale della Sila.

Per quanto in premessa si richiede di introdurre nel programma elettorale i seguenti punti:

 approvazione nel primo consiglio utile di una delibera che vieti:

o l’utilizzo delle stoviglie e posate usa e getta, di materiale non compostabile, in aree aperte al pubblico;

o nello svolgimento di feste e sagre, l’utilizzo di stoviglie e posate usa e getta di materiale non compostabile;

o all’interno del territorio del comune, di realizzare discariche, centrali a biomassa, parchi eolici, parchi solari su aree libere, ogni tipo di attività che vada ad impattare notevolmente con l’ecosistema;

 impegno ad adottare il principio di consumo zero del suolo, con recupero dei centri storici e degli edifici esistenti;

 impegno ad attuare tutte le politiche necessarie per il risparmio idrico, ad iniziare dalla sostituzione delle parti fatiscenti delle reti idriche;

 impegno a dotare ogni frazione di una “casa dell’acqua”, in attesa di garantire ad ogni abitazione acqua di qualità con la pubblicazione costante sul sito web del comune dei risultati di tutte le analisi effettuate;

 adesione alla legge di iniziativa popolare per una gestione pubblica e partecipata dell’acqua e concreta attuazione della stessa;

 impegno a raggiungere percentuali di differenziata dei rifiuti sempre più alte, tendendo all’adozione della tariffa puntuale, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo rifiuti zero e della riduzione delle tariffe per i cittadini più virtuosi;

 impegno a garantire premialità alle attività commerciali che eliminano l’utilizzo di plastica per la somministrazione di alimenti e bevande;

 impegno a rifiutare l’utilizzo dell’impianto per la lavorazione e lo sversamento dei rifiuti di Celico e ad attuare ogni politica necessaria per giungere alla chiusura della stessa e alla bonifica dell’area;

 impegno ad individuare soluzioni e fondi necessari per bonificare le discariche, abusive e non, presenti sul territorio del comune;

 impegno a ricercare fondi necessari ad avviare una pulizia straordinaria di strade e boschi per liberarle dai rifiuti abbandonati negli anni.

Siamo certi che le candidate e i candidati alle prossime elezioni amministrative di Casali del Manco abbiano la sensibilità necessaria per rispondere in modo positivo alla nostra richiesta.

Comitato Ambientale Presilano