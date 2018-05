Unical, Granato (M5S) chiede al rettore impegno per elezioni studentesche rapide

«Auspico che le elezioni studentesche all’Università della Calabria possano avvenire al più presto, dopo l’attesa pronuncia del Tar della Calabria sulla pendente richiesta di provvedimento cautelare e a prescindere dalla concreta decisione che verrà assunta». Lo afferma, in una nota, la senatrice M5s Bianca Laura Granato, della commissione Istruzione, che aggiunge: «La democrazia non può essere sospesa. Sarebbe grave se, una volta noto il verdetto del giudice amministrativo, vi fossero lungaggini burocratiche o tentativi, inaccettabili, di rinviare le elezioni con cavilli o altri sistemi». «Sono solidale – conclude Granato – con gli studenti dell’ateneo cosentino. Invito il rettore Gino Crisci ad impegnarsi in prima persona per garantire il rinnovo degli organi studenteschi in tempi veloci. Confido che gli elettori e i candidati vengano rispettati e che dunque nello specifico prevalga il buon senso, a vantaggio della democrazia, che deve essere il solo obiettivo di ogni amministrazione pubblica».