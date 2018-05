«Do il mio personale benvenuto in Forza Italia al consigliere comunale

Pasquale Imbalzano, che oggi nel corso di una conferenza stampa, alla

presenza del collega Francesco Cannizzaro, ha aderito al nostro movimento e

rafforzerà con il suo prezioso contributo la compagine forzista all’interno

di Palazzo San Giorgio. È per me motivo di sincera soddisfazione».

Lo dichiara Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che prosegue: «In un

quadro di complessità ed equilibri politici mutevoli oggi più che mai,

bisogna potenziare il partito a tutti i livelli, un percorso già iniziato

con la costituzione del gruppo consiliare azzurro nella Città

Metropolitana, che va stimolato con la valorizzazione degli attuali

amministratori ma anche con l’ingresso di personalità competenti e

appassionate come Imbalzano, sinceramente convinte della bontà ed efficacia

del nostro progetto politico, centrale nell’area moderata». Inoltre

conclude, «faccio un appello all’unità, al buonsenso e alla coesione,

rispetto a sterili polemiche o rivendicazioni. Questa è l’ora della

responsabilità e della dedizione, le problematiche che affliggono il nostro

territorio sono oggi più che mai prioritarie, insieme ai colleghi Siclari e

Cannizzaro metteremo tutto il nostro impegno per lavorare in sinergia e far

prevalere l’interesse dei reggini in ogni sede istituzionale».