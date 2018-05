CATANZARO – La celebrazione dei novant’anni della

Federazione provinciale di Catanzaro dell’Istituto del Nastro azzurro

fra Combattenti decorati al Valor militare, questa mattina nella Sala

Conferenze “Giuditta Levato” del Museo Storico Militare nel Parco della

Biodiversità, si è configurata come “occasione importante per dare

ancora una volta rilievo nazionale al Musmi, diventato un centro

propulsore di ricerca, innovazione e cultura. La struttura

dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, anche grazie alla

preziosa collaborazione delle associazioni ed in particolare di

‘Calabria in Armi’ e la stessa Federazione dell’Istituto del Nastro

azzurro, ci ha consentito in questi anni di difficoltà economica di

salvaguardare il Museo e le sue funzioni didattiche e culturali,

favorendo un potenziamento dell’offerta culturale e formativa che fa

del Musmi uno dei musei storici militari più importanti d’Italia”. E’

quanto ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo

Bruno, che ha partecipato all’iniziativa organizzata per celebrare i

novant’anni della costituzione della Federazione Provinciale di

Catanzaro, alla presenza del presidente nazionale dell’Istituto del

Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, Generale

Carlo Maria Magnani. Tra i presenti il generale di brigata Vincenzo

Paticchio comandante della Legione Carabinieri Calabria, il comandante

provinciale dei Carabinieri di Catanzaro colonnello Marco Pecci, il

direttore del Musmi e del Parco della Biodiversità, Rosetta Alberto. Il

presidente Bruno ha rimarcato l’importanza della collaborazione con le

associazioni come “Calabria in Armi” che hanno lo scopo di studiare,

valorizzare e diffondere i fatti storici, “dando un contributo

fondamentale non solo a coltivare quanto a preservare la memoria di

pagine della vita del Paese che troppo spesso non vengono approfondite

nemmeno a scuola. Ricordare le brutture della guerra significa

mobilitarsi per diffondere la cultura della pace – ha detto ancora il

presidente della Provincia -. Il Museo Storico di Catanzaro si è

ritagliato un ruolo importante nell’attività di ricerca e conservazione

dei documenti storici, creando un rapporto sinergico con uno dei Musei

del settore più importanti d’Italia, quello di Trento. Andiamo

orgogliosi di quello che stiamo facendo assieme a chi da anni si adopera

con passione per portare avanti queste attività didattiche e culturali”.

Per il presidente della Federazione di Catanzaro, competente per le

province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dottor Enzo Santoro, che

ha moderato i lavori, l’obiettivo della celebrazione è stato

principalmente quello di far conoscere, soprattutto alle giovani

generazioni, il contributo di sangue ed eroismo dei tanti calabresi, ed

in maniera particolare le 30 Medaglie d’Oro al Valor Militare di vari

periodi storici e di tutte le guerre combattute nel secolo scorso e più

precisamente: 4 alle bandiere di valorosi Reggimenti legati al

territorio e 26 individuali quasi tutte alla memoria (4 della Prima

Guerra Mondiale, 16 della Seconda Guerra Mondiale; 5 della Guerra

d’Etiopia ed 1 della Guerra di Spagna) e gli oltre 2500 decorati con

altre onorificenze al Valor Militare facenti parte della Federazione

stessa.

Nell’occasione è stato ricordato il Col. Paolo Ruggero Lauria, uno dei

fondatori dell’Istituto a livello nazionale nel 1923, che ha retto la

Federazione di Catanzaro per un cinquantennio, ragion per cui, per

onorare la sua figura, si è deciso che la Federazione affianchi il suo

nome a quello storico di “Azzurri dei Due Mari”.

La manifestazione, che ha avuto patrocinio della Provincia, del Comune

di Catanzaro e del Comando Militare Esercito “Calabria”, organizzata in

collaborazione con l’associazione Calabria in Armi, è iniziata con un

ricordo di Lauria, a cura del pronipote dottor Michele Giglio, cui è

seguito l’intervento del Generale Pasquale Martinello sul 48° reggimento

di fanteria Ferrara, decorato di due Medaglie d’Oro al Valor Militare e

fortemente legato al territorio calabrese. I lavori sono stati conclusi

dal Gen. Magnani la cui presenza, affiancato dal Segretario Generale

Luogotenente Caccia. Inaugurata, infine, al primo piano del museo una

mostra di documenti e cimeli che sarà visitabile fino al prossimo 20

maggio.