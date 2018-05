Fiat Chrysler Automobiles sta per annunciare nelle prossime ore che

chiamerà per la revisione circa 325 mila unità della Jeep Liberty

per riparare un problema della sospensione che potrebbe far perdere ai

piloti il ​​pieno controllo dei loro veicoli. La Fiat-Chrysler ha

anche scoperto che l’acqua potrebbe entrare nei bracci posteriori

inferiori del veicolo, causando la ruggine o la rottura delle parti.

Ciò potrebbe causare danni al disco del freno e un maggiore rischio

di incidente. Il richiamo in officina riguarda veicoli modelli Jeep

Liberty fabbricati dal 2004 al 2007. Il costruttore di automobili ha

spiegato che non sa ancora se ci sono stati incidenti, lesioni o

problemi a causa di questi difetti – segnala Giovanni D’Agata

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”. Fiat Chrysler Automobiles

assicura che fornirà veicoli in prestito nel caso in cui il tempo

necessario per eseguire la riparazione dovesse richiedere al cliente

di lasciare l’auto in officina.