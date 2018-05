Enzo Amodeo aderisce a “Diritti giustizia lavoro – Mezzogiorno in movimento”

“I principi del Meridionalismo e la difesa

dello Stato di Diritto rappresentano condizioni imprescindibili per una vera

svolta di crescita dei nostri territori”. Con queste parole Enzo Amodeo, noto e

apprezzato professionista reggino, da tempo impegnato in politica, annuncia la

sua adesione a “Mezzogiorno in Movimento”, la nuova realtà politica di impronta

meridionalista e garantista fondata da Andrea Cuzzocrea, Mimmo Gangemi,

Gianpaolo Catanzariti, Pierpaolo Zavettieri e Ilario Ammendolia.

In una lettera inviata allo stesso

presidente del neo soggetto politico, Cuzzocrea, Amodeo spiega i motivi della

sua scelta, affermando di sposare appieno i principi ispiratori contenuti nel

manifesto programmatico, basato sulla piena attuazione della Costituzione

Italiana, a cominciare dallo difesa dello stato di diritto.

“Sono principi – ribadisce Amodeo – che

hanno caratterizzato il mio percorso politico e culturale, che mi ha visto

impegnato nella Società civile, nella professione e nelle Istituzioni dove sono

stato democraticamente eletto. Sono convinto che le condizioni economiche e

sociali della nostra regione vadano migliorate, non solo attraverso la lotta

alla criminalità, che è molto più diffusa nel nord Italia, dove risiedono i

grandi capitali, ma tessendo un nuovo tessuto sociale, attraverso la

valorizzazione delle risorse identitarie e culturali che vengono giornalmente

esportate in tutto il mondo ma che non si riesce a fare attecchire nel nostro

territorio. La cultura del sospetto – evidenzia il cardiologo – mortifica le

intelligenze migliori e rende sopito ogni tentativo di spendersi per la

costruzione di una società diversa”.

Nella sua missiva, Amodeo sottolinea la necessità di dare slancio ad una

idea forte di riscatto del Mezzogiorno, “fondata su principi di Giustizia e

Libertà”, “con la speranza che le forze politiche che hanno voglia di cambiare

le cose, per il bene comune, apprezzino e sappiano valorizzare questa risorsa

di competenze ed idee, al fine di accelerare – aggiunge Amodeo – i processi di

rinascita della nostra Calabria”.