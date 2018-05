«Lunedì 14 maggio 2018 depositeremo la nostra Proposta di legge regionale d’iniziativa

popolare “Taglio Privilegi” a Palazzo Campanella. Poi inizierà la raccolta delle

firme per la quale chiederemo l’aiuto di tutti i cittadini calabresi». L’annuncio

è del portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Alessandro Melicchio.«Questa

istanza per noi è un atto dovuto – continua Melicchio –, un dovere da portare

avanti nella regione più povera d’Italia ma con il Consiglio Regionale più costoso.

Insieme ai colleghi di Camera, Senato, Parlamento Europeo e ai Consiglieri comunali

calabresi del Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di imprimere una sforbiciata sostanziale

ai costi dell’apparato politico di Palazzo Campanella, tra emolumenti e fondi dei

gruppi consiliari, senza tralasciare d’incidere sui vitalizi acquisiti dagli ex

consiglieri regionali».«Questa proposta – conclude Melicchio, primo firmatario,

– molto più incisiva rispetto a quella licenziata dal Consiglio Regionale della

Calabria, rappresenta per noi un’occasione per contrastare la sfiducia generalizzata

della collettività nelle istituzioni e reagire con tempestività ed efficacia per

salvaguardare gli istituti democratici, profondamente erosi da continui episodi di

malcostume».I dettagli della proposta di legge d’iniziativa popolare “Taglio

privilegi” saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà

a Reggio Calabria, davanti alla sede del Consiglio Regionale alle ore 11.

I giornalisti sono invitati a partecipare.