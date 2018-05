L’aggiornamento delle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della

qualita’ e dell’Appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello

spettro autistico” e’ previsto dalla legge 134/2015 che ai sensi dell’art 4,comma

2 dette “linee di indirizzo” costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato

Permanente per l’erogazione dei LEA.All’art 60 inseriscono esplicitamente questa

patologia (Autismo) nelle particolari categorie.

L’aggiornamento delle linee di indirizzo ha coinvolto il Ministero della Salute,l’Istituto

Superiore di Sanità e i rappresentanti degli Enti Locali delle Regioni,del Miur

e le Associazioni maggiormente rappresentative.E’ stato elaborato un documento condiviso,che

il 27 Febbraio e’ stato trasmesso dal Ministero alla Conferenza Unificata.Gia’ in

sede di Commissione Tecnica le Regioni hanno presentato degli emendamenti che volevano

ammorbidire il vincolo previsto dall’art 4 comma 2,inserendo la clausola secondo

cui sarebbe stata la Commissione Permanente a DECIDERE quando inserire le linee di

indirizzo nel “paniere” della verifica dei LEA.

E’ stata una FORZATURA che le associazioni hanno accolto per agevolare l’iter di

approvazione e mettere in condizioni le Regioni di PROGRAMMARE i servizi attesi gia’

da qualche anno.

La riunione del 10 MAGGIO e’ stata preceduta nuovamente dalla commissione tecnica,che

ha ulteriormente squalificato il documento inserendo la CLAUSOLA CHE TALI LINEE DI

INDIRIZZO SARANNO REALIZZATE COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI A LIVELLO

TERRITORIALE.

Questo emendamento che e’ in violazione della legge 134 e dell’art 60 del dpcm sui

LEA,fa PERDERE la connotazione di livello essenziale di Assistenza alle Linee di

indirizzo.Per i servizi previsti non si attinge piu’ al FSN:la loro EROGAZIONEE’

VINCOLATA ALLA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE.le Regioni non

saranno più obbligate ad aggiornare la Rete Territoriale che delinea la programmazione

dei servizi ed in DEFINITIVA TUTTO RIMANE COME SE LA LEGGE 134 e l’art 60 dei Lea

non ESISTESSERO.

Le persone con autismo,che tanto affidamento facevano verso le citate normative,CONTINUERANNO

AD ESSERE PRIVI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA.

Si tratta di un COLPO DI MANO delle Regioni che non hanno trovato un interlocutore

attento nel Ministero della Salute,che in questi giorni di transizione ha PERSO

evidentemente ogni npotere contrattuale e ogni interesse nonostante fosse stato sollecitato

in tutti i modi a rimanere vigile a difesa della legge 134 anche a costo DI RITIRARE

L’INTESA.

Le Associazioni DENUNCIANO fortemente questo abuso da parte della Conferenza Unificata

e la distrazione del MINISTERO DELLA SALUTE e sono pronte ad IMPUGNARE l’atto di

intesa davanti alle autorità competenti,confidando che IL PROSSIMO GOVERNO possa

rimediare ad una violazione di legge.

Le persone con autismo non posso più aspettare il riordino dei servizi.Detti servizi

non sono un costo assistenziale,se inseriti all’interno di una programmazione di

intervento tempestivo ed appropriato che avrà il vantaggio di registrare adulti

con bisogni assistenziali di minore intensità di autonomie oggi precluse.

L’OPINIONE PUBBLICA DEVE SAPERE CHE nonostante iniziative a favore della consapevolezza

dell’autismo che e’ registrato sempre crescente nei dati epidemiologici,IL SISTEMA

SANITARIO NAZIONALE PREFERISCE CONTINUARE A RELEGARE I NOSTRI FIGLI IN UNO STATO

DI ABBANDONO E SENZA SERVIZI LASCIANDO TUTTO IL CARICO DI CURA E ASSISTENZA ALLE

FAMIGLIE.

GIOVANNI MARINO Angsa Calabria-Fondazione Marino per l’autismo Onlus-

Vito Crea-Presidente Adda