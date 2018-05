“Per i cittadini di alcuni Comuni votare è diventato non difficile ma

inutile. Se si susseguono continui provvedimenti di scioglimento per mafia,

se risultano totalmente inutili i periodi di Commissariamento per la

‘bonifica’ amministrativa, se gli scioglimenti sono legati a labilissimi

fattori indizianti è ovvio che le persone scelgano di evitare di

candidarsi. Non ci possono essere Comuni predestinati allo scioglimento,

non ci possono essere provvedimenti amministrativi che spesso si dimostrano

estremamente arbitrari. La responsabilità non può essere addebitata a chi

non ha il coraggio di candidarsi ma oltre alla criminalità anche ad uno

Stato che troppo spesso si mostra avversione piuttosto che aiuto alle

amministrazioni comunali. I Comuni sono gli Enti più esposti andrebbero

tutelati ed aiutati specialmente se operano in contesti difficili.”

On. Jole Santelli

Coordinatore Regionale

Forza Italia Calabria