ChiamaBus, progetto di mobilità urbana della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dopo la fase sperimentale gestita dalla società in house Svi.Pro.Re. S.p.A. è pronto a ripartire lunedì 14 maggio p.v. Il servizio, dopo un breve periodo di stop, legato al miglioramento e all’efficientamento delle prestazioni offerte, sarà gestito sempre dalla Svi.Pro.Re. S.p.A. che ha fortemente voluto la riorganizzazione dello stesso, concretizzatasi grazie al pieno appoggio dell’Amministrazione Falcomatà, del Consigliere delegato ai Trasporti Scionti e dell’ingegnere Catalfamo, dirigente del Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il servizio, che ricordiamo fa parte di un più grande progetto di mobilità della MetroCity denominato “Meglio Muoversi” offre la possibilità di prenotare un viaggio tramite telefono al numero verde 800.000.036, tramite email e a breve anche attraverso lo smartphone. La prenotazione è semplicissima bisogna fornire i dati anagrafici, l’itinerario richiesto con relativi orari e recapiti necessari per ricevere il servizio richiesto. Si può prenotare dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: ore 8:30/13:30-14:30/17:30. Il servizio, è comunque attivo sette giorni su sette H24 e la tariffa sarà determina in funzione del grado di riempimento dell’automezzo. I mezzi messi a disposizione della Città Metropolitana sono minibus da 9 a 14 posti e un bus da 54 posti.

Il ChiamaBus durante la fase sperimentale ha trasportato oltre 15.000 passeggeri in tutta l’area Metropolitana. Questi ottimi risultati hanno consentito di creare una buona prassi che potrà essere facilmente emulata da altri Enti come ad esempio la Regione Calabria. Pertanto, non resta che provare il servizio chiamando gratuitamente il numero verde 800.000.036 o inviando una mail all’indirizzo chiamabus@cittametropolitana.rc.it .