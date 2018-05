Il Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità, promuove la VI° edizione di “RiservAmica”. L’evento si svolgerà in due giornate, domenica 20 maggio dedicato al pubblico e martedì 22 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, dedicata esclusivamente alle scolaresche. L’avvenimento Nazionale delle Riserve Naturali Statali ha come obiettivo far conoscere alla collettività luoghi speciali e ricchi di natura e biodiversità. Il Reparto Carabinieri per la biodiversità di Reggio Calabria, organizza l’incontro presso il Rifugio forestale di Marrappà, a partire dalle ore 10,00, domenica 20 e a partire dalle ore 9,30 martedì 22.