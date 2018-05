COTRONEI (Kr) – Consumo suolo zero, in vista

dell’adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC), da parte del Consiglio

Comunale previsto per il mese di giugno, l’Ufficio del Piano sta ultimando lo

studio di analisi finalizzato alla ricognizione di tutte le volumetrie e delle

superfici utilizzabili per cristallizzare tutte le aree disponibili per

l’edificazione.

Il nuovo PSC non potrà, quindi, contenere volumetrie complessive superiori rispetto

a quelle previste nel Piano Regolatore precedente. Lo studio è in fase di ultimazione, prima di

essere sottoposto all’assise civica che, in linea con le indicazioni elettorali, nei mesi scorsi ha

formalizzato, con apposito atto di Giunta, l’adesione al principio di consumo di suolo

zero.

Preservare e conservare l’identità storica, urbanistica e culturale del territorio.

Contenere l’uso della risorsa suolo con interventi di sola compensazione

ambientale, mettendo fine alle grandi edificazioni e alla cementificazione selvaggia

che oltre a distruggere il patrimonio paesaggistico aumenta il rischio del dissesto

idrogeologico. Assecondare le moderne esigenze di sviluppo sostenibile e di green

economy.

Restano, questi, gli obiettivi, tra le priorità del programma politico-amministrativo

condiviso con gli elettori, promossi dall’Esecutivo guidato da Nicola BELCASTRO, che

saranno ulteriormente ribaditi dal Consiglio Comunale e saranno oggetto di incontri con i

cittadini ed le associazione nel quadro ribadito della massima partecipazione auspicabile su

tutte le grandi questioni pubbliche, segnatamente quelle dello sviluppo eco-sostenibile della

Città.