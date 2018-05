Allertata dal personale ospedaliero, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro con supporto del nucleo Nbcr è intervenuta presso il reparto gastroenterologia dell’Ospedale Pugliese Ciaccio Sul posto si riscontrava all’interno di un locale adibito a magazzino un lieve sversamento di acido peracetico, con conseguente emissione di vapori dall’odore pungente proveniente da alcuni flaconi posti su delle scaffalature metalliche. Individuata l’origine della fuoriuscita del liquido, le unità Nbcr ponevano in sicurezza i flaconi. Veniva altresì inibito temporaneamente l’accesso nella zona interessata dallo sversamento in attesa di ulteriore operazione di bonifica da parte di ditta specializzata. Ripristinate le normali condizioni di sicurezza, non si registrano danni a persone o intossicati.