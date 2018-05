È stato presentato ieri a Reggio Calabria, nell’ambito di una bella e partecipata iniziativa che ha avuto luogo al Teatro Comunale Cilea, il progetto di Anas – Gruppo FS Italiane che avvia la valorizzazione dei percorsi turistici e culturali lungo la strada Statale 106 Jonica: “La Via della Magna Grecia” , organizzato dall’Azienda in occasione del 90 anniversario.

Tra i tanti apprezzabili interventi l’Associazione evidenzia quello dell’ Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini (che ringraziamo), il quale ha chiesto grande attenzione ed investimenti sulla Statale 106 ionica , insieme a quello dell’Amministratore Delegato di Anas – Gruppo FS Italiane Giani Vittorio Armani che – proprio in tema di S.S.106 ha confermato che sulla “strada della morte” sono già stati impegnati 2,2 miliardi di euro, « 1,3 miliardi per la realizzazione di 38 km di nuova viabilita’ e 690 milioni per il piano di riqualificazione di altri tratti calabresi. Inoltre, sono in corso ulteriori interventi per 260 milioni ».

«La Ionica calabrese è sicuramente un’emergenza – ha concluso Armani – che ha bisogno di una risposta concreta e diretta. Non solo megalotti sparsi, così, solo per creare la prospettiva che prima o poi il problema sarà risolto. Non abbiamo 90 anni per risolvere il problema della strada Ionica. Dobbiamo agire nell’ambito di un programma credibile e completamente finanziato. La S.S.106 è una priorità ».

Nell’ambito dell’iniziativa c’è stata una sorpresa per l’Amministratore Delegato di Anas – Gruppo FS Italiane. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” prima del suo intervento ha donato ad Armani una targa in argento realizzata a mano dal giovane Maestro Orafo Domenico Tordo: la lastra raffigura il logo di Anas e dell’Associazione separati dall’icona che raffigura i 90 anni dell’Azienda .

Nella consegna il Presidente dell’Associazione Fabio Pugliese ha dichiarato: «questa targa è un modo per dire grazie. Perché tra le tante bellezze della Magna Grecia di cui si è parlato oggi c’è, nella storia di Anas, anche la bellezza straordinario di Anas Calabria, che ascolta la nostra Associazione, consentendoci di suggerire interventi che poi vengono molto spesso recepiti e che diventano necessari per salvare la vita di molte persone ».

«In questo bellissimo Teatro – ha continuato Pugliese – ci sono molti giovani, la nostra Associazione li rappresenta tutti. Sono i giovani della costa jonica calabrese, una costa legata da un tragico filo sottilissimo: nessuno di noi può dire di non aver avuto un amico, un parente, un familiare,o tutte e tre insieme, tra le vittime della S.S.106 ».

« Sono ragazzi che ambiscono ad un sogno straordinario: quello di vedere realizzata nei prossimi 90 anni di Anas una mobilità Europea qui in Calabria. È il nostro sogno avere infrastrutture moderne nella nostra terra. Lei Dott. Armani, lo raccolga oggi e lo faccia suo insieme a questa Targa, ci aiuti – ha concluso il Presidente – a costruire un futuro migliore per questa nostra Calabria e per il Paese».