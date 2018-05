FIRMO – È tutto pronto a Firmo per la XXV “Rassegna Culturale Folcloristica

per la Valorizzazione delle Minoranze Etniche” che si terrà il prossimo 26

maggio nella cittadina arbëreshe. Grande soddisfazione per

l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennarino Russo che

quest’anno vedrà la partecipazione di ben 15 scuole fra cui quelle

provenienti dalla provincia di Palermo e dalla provincia di Taranto.

Ricco il programma della giornata, che si aprirà con il raduno delle

scolaresche e, alle 10.30, con il convegno sul tema “Scanderbeg oggi”, che

si terrà presso la Sala del Museo delle Arti e delle Tradizioni e a cui

prenderà parte l’Ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia, Alma

Lama.

Al termine della conferenza, saranno assegnati i certificati di merito. A

seguire ci sarà la proiezione di un filmato intitolato “La memoria di

Scanderbeg nell’Arberia di Calabria” a cura di Francesco Paolo Lavriani e

Lucio Franco Masci.

L’evento ripartirà nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30 con la sfilata

delle scuole partecipanti lungo le vie del paese e con i sindaci delle

varie comunità aderenti accompagnati dai gonfaloni Comunali. Alle 16.30 si

terrà in Piazza Scanderbeg l’esibizione dei gruppi folk che saranno

premiati da una giuria composta dai sindaci e da esperti.

Dopo lo spettacolo, la serata si concluderà con la consegna dei premi

relativi alla manifestazione folcloristica.