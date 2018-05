A Reggio incontro tra i Verdi e l’Osservatorio nazionale amianto

Quale e quanto pericolo rappresentano per la cittadinanza i cumuli di

manufatti a base di amianto che spesso vengono “depositati” in angoli non

tanto remoti della nostra città e che, puntualmente, vengono posti

all’attenzione attraverso l’uso quotidiano dei social media? Cosa spinge

gli incivili a considerare normale spazzatura lastre di eternit, serbatoi o

canne fumarie senza sapere i rischi che essi stessi corrono e che procurano

alla popolazione? Cosa dice esattamente il Piano regionale dell’Amianto? A

che punto è la mappatura dei siti che individuano la presenza di amianto

nella nostra citta’? A chi rivolgersi e che atteggiamento assumere quando

si scopre che un rifiuto urbano solido, contenente pericolose fibre di

amianto, è stato abbandonato per strada? A quali malattie potrebbero essere

soggetti coloro che inconsapevolmente respirano microparticelle di amianto

e dopo quanto tempo si manifestano i sintomi del malessere?

Queste e tante altre domande , sono state oggetto, nei giorni scorsi di un

incontro tra i Verdi Reggini e i responsabili del comitato provinciale di

Reggio dell’ONA (Osservatorio Nazionale amianto), incontro durante il

quale, tra l’altro, è stata analizzata una interessante iniziativa

deliberata l’8 Marzo 2018 con nr 59 dal Comune di ACRI (CS) che prevede

l’istituzione di uno sportello Amianto, affidato in maniera assolutamente

gratuita ai volontari dell’ ONA i quali, mediante un servizio Online attivo

quasi H 24 e l’istituzione di un front office sito nei locali del Comune,

provvedono in tempo reale a fornire sia ai privati cittadini che alle

aziende interessate tutte le informazioni riguardanti le problematiche

legate all’amianto: dall’individuazione dei percorsi burocratici necessari

passando per lo smaltimento e la corretta segnalazione di rifiuti

pericolosi e fino all’assistenza legale in materia di prevenzione sanitaria.

Ultimamente , il tema riguardante l’amianto nella nostra citta’ è

rimbalzato prepotentemente sui media nazionali a seguito delle pubbliche

denunce effettuate dal rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS)

in ambito Ferroviario, Signor Nino Pulitano’ ed alla bonifica condotta

dalle Ferrovie dello stato su un sito dove, a seguito di specifiche

indagini, è stata certificata la presenza di una notevole quantità di

materiale da costruzione contenente fibre di amianto (pare 34 tonnellate).

Anche il comune di Reggio Calabria nel recepire una legge nazionale 257 del

1992 ha invitato, mediante una campagna di informazione, tutti i cittadini

all’autodenuncia della presenza di materiali a base di amianto nelle

proprie pertinenze abitative. La stessa amministrazione ha posto in maniera

decisa la gravità del problema e i rischi ad esso legati mettendo a

disposizione i tecnici del comune per attività di consulenza e di

affiancamento nelle operazioni di bonifica da parte della cittadinanza.

Nonostante ciò persistono ancora in *cit*ta’ piccole discariche di

materiale pericoloso smaltito in modo scellerato, segno evidente che al

netto dell’inciviltà imperante, potrebbero sussistere motivazioni legate a

scarse disponibilità’ economiche o forse alla mancanza di chiare

indicazioni su come affrontare il problema e su quali siano i rischi

reali che sussistono nell’indiscriminato fai da te.

Per verificare se esiste la possibilita’ che l’Amministrazione Comunale di

Reggio Calabria prenda in considerazione il modello di delibera, simile nei

contenuti a quella adottata dal comune di Acri, che, giova ripetere, si

impegna ad assistere i singoli cittadini e nel contempo agevola le

Istituzioni nella redazione di una mappatura corretta dei siti sensibili, i

Verdi Reggini e l’ONA chiederanno un incontro con il Consigliere Comunale

delegato alla materia Dssa Serrano’, che molto si è spesa per mantenere

sempre alta l’attenzione sui pericoli che rappresenta l’amianto, nonché con

il delegato alla sanita’ Dr Misefari , al fine di individuare potenzialita’

e procedure attraverso le quali, nel rispetto del Piano Regionale

sull’amianto (PRAC) e dello statuto Comunale, la nostra città possa dotarsi

di uno strumento come lo “Sportello amianto” necessario per accompagnare

il cittadino verso la comprensione e la prevenzione di un problema che non

è più’ possibile rimandare oltre.

Mimmo Bova Coordinatore Metropolitano Verdi Rc

Massimo Alampi Coordinatore provinciale RC Osservatorio Nazionale Amianto

(ONA)