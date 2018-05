La prima Commissione “Affari istituzionali. Affari generali e normativa elettorale” ha avviato la seduta odierna con la discussione sulla legge che istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità a firma del consigliere Franco Sergio che preside l’organismo consiliare.

Nel richiamare i presupposti giuridici che accompagnano detta figura, il presidente Sergio ne ha richiamato i tratti qualificanti e la preziosa funzione sociale chiamato a svolgere. “Persona autonoma e super partes, il Garante dei diritti delle persone con disabilità è una sorta di difensore civico che si adopera per affermare i principi fondamentali delle persone con disabilità e che per queste ultime costituisce una fonte di informazione sui diritti fondamentali ad esse legate. Una figura – spiega Franco Sergio- di elevato spessore che assurge a mediatore istituzionale tra i disabili e l’Amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, ma vigilando sull’applicazione delle leggi e sollecitando interventi”.

Il dibattito è stato arricchito dal contributo di diverse associazioni di categoria che, nel corso delle audizioni, hanno richiamato le diverse problematiche e difficoltà che muovono intorno al mondo dei disabili, ringraziando il presidente e la Commissione per lo spirito di collaborazione e di partecipazione al fine di arrivare ad una proposta fortemente condivisa. Tra le proposte, anche l’istituzione di un Osservatorio apposito quale interazione tra mondo dell’associazionismo e Ufficio del Garante.

Infine, la Commissione ha licenziato all’unanimità la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Sergio e Bova sulle disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari con alcuni modifiche suggerite dal direttore del Dipartimento Risorse Umane e organizzazione Bruno Zito e del dirigente del settore legislativo Antonio Cortellaro.