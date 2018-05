Nella giornata di ieri, la Polizia Locale è intervenuta nei pressi di via delle Rose di Sambiase al fine di rilevare la dinamica di un sinistro che ha coinvolto un trattore condotto da un cittadino polacco di anni 23 rimasto gravemente ferito ad oggi ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro in prognosi riservata. I primi accertamenti posti in essere, hanno consentito di appurare che il trattore sia uscito fuori strada e sia precipitato in un fosso. Il nucleo infortunistica, diretto dal Ten. Col. Aldo Rubino, sta ponendo in essere ulteriori ed approfonditi accertamenti, anche sul teatro del sinistro, sotto il coordinamento del Sostituto Procuratore in turno che ha immediatamente assunto la direzione delle indagini sin da ieri. Il trattore è stato sequestrato per ulteriori verifiche, per un soggetto italiano di 79 anni è stato ipotizzato il reato di lesioni gravi, mentre sono al vaglio le posizioni di ulteriori soggetti possessori della macchina agricola.