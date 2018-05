Sabato 19 maggio, alle ore 19.30, in piazza Plebiscito (palco di ferro) si svolgerà la prima iniziativa elettorale della lista civica “Cambiamo Gioiosa”, con candidato a Sindaco Tito Greco. Sarà un’occasione per presentare il progetto, i candidati e le linee programmatiche in vista del voto amministrativo del 10 giugno prossimo.

Dopo questa prima iniziativa, con cui avvieremo la campagna elettorale, programmeremo una serie di incontri di zona: pensiamo ad una campagna elettorale sul territorio e soprattutto nelle contrade, che fanno parte a pieno titolo del territorio comunale ma che sono state totalmente dimenticate in questi ultimi cinque anni. Nelle prossime settimane organizzeremo degli incontri nelle frazioni più popolose del paese per sancire un principio cardine del nostro agire politico: ripartire dall’ascolto e dal confronto.

“Non abbiamo bisogno di uomini soli al comando, ci serve la forza di un gruppo in grado di spendersi con generosità, ma anche capace di ascoltare e soprattutto di sapere accettare e accogliere le critiche”.