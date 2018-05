In questi giorni l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione del Comitato “Pro Piazza Cavone” ha provveduto ad installare nella splendida Piazza Cavone di Siderno Superiore un’opera moderna di indiscusso pregio artistico, dono alla Città di Siderno dell’artista bolognese Alessandra Bonoli che va ad arricchire il sito già impreziosito da un’altro opera del maestro Sarò Lucifaro. L’artista bolognese è una delle maggiori esponenti dell’arte contemporanea, e le sue opere sono esposte in alcune importanti Città Italiane, come Riva del Garda, Udine, Spoleto, Faenza, Brunnenbrug. L’opera di Piazza Cavone è rappresentata da tre saette che simboleggiano l’unione tra il cielo e la terra, il divino e l’umano, un massaggio quindi, carico di spiritualità.

Paolo Fragomeni

Presidente del Consiglio Comunale di Siderno