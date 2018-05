Il 15 maggio 2018 è stato un giorno importante di formazione cestistica:

L’Easy Basket “3vs3” è stato protagonista sul parquet della palestra

dell’IIS “Enrico Fermi” di Catanzaro Lido.

Le l’attività sportive comprese nella manifestazione conclusiva del 1°

Trofeo Provinciale di Catanzaro per la Scuola Primaria dal progetto

triennale “Con una Regione in Movimento… Alimentiamo il Benessere” a

cui hanno preso parte diverse Istituzioni Scolastiche sono andate in scena

con l’obiettivo primario di promuovere a 360 gradi le attività motorie,

fisiche e pre-sportive, nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie di tutta la

regione.

L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con il suo Coordinatore

Regionale di EMFS prof. Rosario Mercurio ben supportato dal il docente a

supporto Elia Riccardo, e grazie la cooperazione della F.I.P. Calabria con

il suo delegato provinciale Minibasket/Scuola Giuseppe Giovinazzo ha

focalizzato una importante mattinata di attività sportiva nel centro della

regione.

L’EasyBasket è un progetto didattico gratuito promosso dalla F.I.P. che

si sviluppa nelle Scuole Primarie e segue le linee guida dell’accordo

Coni-MIUR per la promozione dello Sport nella Scuola come palestra di vita e

prevenzione alla sedentarietà, l’avviamento agli sport di squadra e come

contributo alla promozione della cultura della legalità attraverso la

pratica del rispetto dell’altro, delle regole e del fair play. Nasce per

sostenere e rinforzare la valenza educativa del Minibasket, semplificandone

alcuni aspetti e facilitando l’utilizzo delle modalità di gioco, in modo

che i bambini siano in grado di giocarlo subito, e i docenti di poterlo

gestire senza perdersi in troppe regole e norme applicative.

l’I.C.S. Pascoli-Aldisio, l’I.C. Patari-Rodari e I.C.S. Petronà sono

state le scuole partecipanti a questo evento con circa 20 bambini

dell’ultimo anno della scuola Primaria.

Il corretto e regolare svolgimento delle attività è stato svolto con

professionalità degli istruttori Otello Celia e Loretta Verduci che con

impegno hanno promosso e offerto la diffusione e l’implementazione

dell’attività motoria attraverso giochi e minipartite “3vs3 sprint”.

l’I.C. Patari-Rodari prima classificatasi accederà di diritto al 1°

Trofeo Regionale che si svolgerà con un campus di due giorni nel villaggio

turistico di Lorica.