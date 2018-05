«I parlamentari del Pd hanno paura della nostra legge “taglia privilegi” e

tentano di inquinare i pozzi: sanno bene che, una volta raccolte le 5mila

firme necessarie, i loro consiglieri regionali saranno messi con le spalle

al muro e, trascinati dalla legittima indignazione popolare, non potranno

fare a meno di approvare una norma necessaria, richiesta a gran voce dai

cittadini che non ne possono più dell’arroganza famelica della Casta». È

quanto dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle Federica Dieni,

Alessandro Melicchio e Riccardo Tucci.

«Il senatore Magorno e la deputata Bruno Bossio – continuano – attaccano

l’iniziativa del Movimento per mezzo di argomenti debolissimi e

pretestuosi, tra l’altro sbandierando come un successo la presunta

riduzione dei vitalizi deliberata pochi giorni fa. È però il caso di

ricordare agli sbadati parlamentari del Pd che, a differenza di quanto

previsto dalla nostra legge, il testo approvato dal consiglio calabrese

introduce un contributo di solidarietà a tempo, per un periodo di un anno e

mezzo e con risparmi risibili. Il taglio agli assegni degli ex consiglieri,

tra l’altro, terminerà subito dopo le regionali dell’autunno 2019. Da quel

momento in poi, gli ex consiglieri, tra cui lo stesso marito della deputata

Bruno Bossio, continueranno a percepire il loro “assegno previdenziale” in

forma piena. Insomma, a ben guardare si tratta di un’altra mancetta

elettorale, buona solo a tenere a bada l’opinione pubblica e a creare

l’illusione che la classe dirigente calabrese si sia finalmente emendata».

«Noi – concludono i deputati 5 stelle – sappiamo bene che le cose non

stanno così e che la Calabria ha bisogno di una legge che riduca in maniera

organica le spese inutili del Consiglio e gli emolumenti per gli attuali e

gli ex eletti. Magorno e Bruno Bossio dicono che tanto è stato già fatto?

Non ci risulta, ma se davvero hanno a cuore questo tema, se davvero

ritengono doverosa la svolta etica della politica, nella regione più povera

d’Italia, siamo pronti ad accettare il loro aiuto affinché la nostra legge

sia approvata al più presto dalla maggioranza di centrosinistra in

consiglio regionale».