Un controllo a carico di un ristorante nella frazione Tonnara di Palmi ha portato al sequestro di 40 chili di pesce per violazione delle norme sulla tracciabilità del pescato. Il prodotto ittico è stato giudicato non idoneo al consumo e quindi distrutto. L’operazione rientra nell’ambito di un’attività di controllo della filiera di pesca condotta dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro che ha permesso di sanzionare inoltre violazioni della normativa in materia di pesca e, in particolare, di salvaguardia delle specie ittiche e di etichettatura e tracciabilità del pescato. In un altro controllo, dunque, effettuato dalla Capitaneria di Gioia Tauro in sinergia con la Polizia stradale di Siderno, è stato accertato il trasporto di prodotti ittici pescati in violazione della normativa sulla taglia minima consentita per la cattura del bianchetto. Il prodotto sottomisura è stato rinvenuto in un’auto fermata lungo la statale 682, a Rosarno. Sono stati sequestrati 220 chilogrammi di prodotto.