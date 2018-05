Il Comune di Motta San Giovanni promuove “VOLONTARI VAGABONDI”, il progetto ideato dall’Associazione Volontari non Vedenti Ipovedenti e Disabili della Provincia di Reggio Calabria (Avonid Onlus), sostenuto da Fondazione Con il Sud, volto ad offrire nuovi servizi di tipo socio assistenziale ai disabili sul loro territorio, sensibilizzare i cittadini sul problema e coinvolgerli attivamente attraverso azioni importanti di comunicazione e animazione territoriale.

Giovedì 17 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, il camper oculistico attrezzato per la prevenzione delle malattie della vista sosterà in piazza degli Eroi, in prossimità della Delegazione municipale di Lazzaro, per realizzare l’azione di screening gratuito per la popolazione.

Saranno presenti i medici, i volontari dell’associazioni, personale formato e impegnato per la buona riuscita del progetto.

“Il nostro Comune – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – è tra gli enti che sostengono questo progetto, abbiamo già ospitato alcune iniziative nell’estate scorsa e conosciamo bene il valori di chi si sta impegnando raggiungendo risultati importanti nell’intero territorio metropolitano. Abbiamo incontrato più volte il presidente dell’Avonid Onlus, Aldo Paolo Franco, particolarmente attento e determinato quando si tratta di svolgere attività di prevenzione o, più semplicemente, testimoniare con l’esempio che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso ma può trovare negli altri uno stimolo, un motivo per impegnarsi sempre di più, l’occasione per un riscatto o per trovare una voce amica, un aiuto concreto”.

“Per tutto questo – conclude il primo cittadino – invito l’intera comunità mottese a recarsi domani mattina, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la postazione allestita dai Volontari Vagabondi a Lazzaro, in prossimità della delegazione municipale, per conoscere meglio questo progetto, informarsi sulle malattie della vista, cogliere l’occasione di per uno screening gratuito”.