L’Associazione dei consumatori belga Test-Achats in data odierna ha

ufficialmente allertato la FPS Public Health, l’agenzia governativa

del Belgio che si occupa di sicurezza alimentare e dei prodotti per

chiedergli di verificare la conformità dello slime, la nota pasta

melmosa malleabile e appiccicosa venduta già confezionata, ormai

dappertutto, come gioco per bambini. In verità l’allarme sarebbe

partito dalla Spagna, dove sarebbe stato verificato che uno di questi

prodotti contenesse una sostanza chimica che può essere tossica se è

presente in quantità eccessive. Il problema che anche questo prodotto

potenzialmente pericoloso sarebbe disponibile all’estero, e quindi

anche in Italia, tramite siti come Amazon e Bol.com, secondo quanto

segnalato da Test-Achats. In Spagna, sarebbero stati testati cinque

tipi di slime e due di questi prodotti – Fluffy Slime e Barrel-Oslime

disponibili, per esempio su Amazon o Bol.com – sono andati oltre il

limite consentito rispettivamente per l’acido borico e suoi derivati,

di 4 e 14 volte! Il secondo allarme arriva dall’Agenzia francese per

la sicurezza alimentare che ha riferito, ancora una volta, i casi di

reazioni cutanee – bruciore, arrossamento, eczema, prurito – a seguito

della manipolazione di sostanze che non sono progettate per il

contatto prolungato con la pelle. In particolare, sono state poste

sotto l’indice le ricette fatte in “casa” che si trovano

soprattutto in rete. Ed ha inviato a fare particolare attenzione a

questi due ingredienti: le colle di carta liquida e l’acido borico e

i suoi derivati. Le prime mescolate con l’acqua, a volte sono

l’ingrediente principale delle ricette. Tuttavia, queste contengono

conservanti che rilasciano solventi allergenici irritanti per pelle e

il tratto respiratorio e gli occhi, o anche tossici per il sistema

nervoso centrale. Per l’acido borico e suoi derivati: che

costituiscono i componenti per rendere l’impasto elastico. Anche se si

trovano in vari prodotti di uso quotidiano (detergenti, soluzioni di

lavaggio degli occhi), ma il loro uso improprio e le grandi quantità

utilizzate nello slime rende potenzialmente tossici in caso di

manipolazione prolungata o ripetuta, soprattutto da parte dei bambini.

I consigli per ridurre al minimo i rischi che l’associazione belga

pone all’attenzione sono utili e per Giovanni D’Agata, presidente

dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, possono essere rilanciati

anche in Italia.

Per la sicurezza dei propri figli è bene prendere in considerazione

questi suggerimenti:

* fare attenzione agli ingredienti rischiosi e potenzialmente

tossici nell’impasto e al loro dosaggio se fai la melma da solo da un

kit o da una ricetta fatta in casa. Non lasciare che tuo figlio lo

faccia senza supervisione;

* evitare qualsiasi contatto della melma con gli occhi e ovviamente

impedire che il bambino lo porti alla bocca. Meglio non mangiare o

bere mentre si gioca con l’impasto;

* invitalo a lavarsi le mani quando ha finito di giocare;

* non lasciare che tuo figlio porti l’impasto dentro o vicino al suo

letto;

* conserva l’impasto in una scatola chiusa, se possibile quella

originale, al fine di mantenere gli elementi informativi disponibili e

poter reagire in caso di problemi.

Ed infine si può seguire una ricetta innocua “fatta in casa” ed usare

ingredienti totalmente sicuri per creare lo “slime”. Il risultato

sarà probabilmente meno viscoso, ma almeno non sarà rischioso per il

tuo bambino. Ecco la ricetta pubblicata da Test-Achats: prendere 180 g

di marshmallows e circa 100 g di farina. (eventualmente colorante

alimentare e perline per decorare torte) Passa i marshmallows nel

microonde, 30 secondi che puoi ripetere fino a quando non si

sciolgono. Aggiungere metà della farina, mescolare, quindi aggiungere

gradualmente il resto della farina a mano impastando la pasta fino

alla consistenza desiderata. Normalmente, quando l’impasto non si

attacca più alle dita. Se è così, è tempo di aggiungere il

colorante e le perline dell’alimento. L’eventuale aggiunta di liquido

sarà compensata da un supplemento di farina per trovare la buona

consistenza. Et voila: il gioco fatto in casa per il tuo bimbo è

fatto ed è anche sicuro!