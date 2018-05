CASSANO ALL’IONIO (Cs) – Un risultato di esercizio pari a circa 180

mila euro. Un utile finale di 46 mila euro, al netto di imposte e ammortamenti. Oltre

117 mila prestazioni termali e 25,5 mila riabilitative. Riduzione dei costi per il

personale. Invariata la spesa per acquisto di beni e servizi. Formazione continua a

costo zero per la Società. Miglioramento continuo dei servizi alla clientela.

Investimenti, importanti finanziamenti regionali e comunitari ottenuti e nuovi progetti

finalizzati ad elevare complessivamente il livello di qualità della proposta.

Sono, questi, i numeri ed i risultati principali contenuti nel più che positivo bilancio 2017 della

TERME SIBARITE Spa approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea dei Soci (Socio Unico – Regione

Calabria), alla presenza del Collegio Sindacale e del Consigliere Regionale Giuseppe

GIUDICEANDREA, delegato dal Presidente della Giunta Regionale Mario OLIVERIO.

A darne notizia è l’Amministratore Unico Domenico LIONE che coglie l’occasione per condividere,

con tutta la squadra della Società, la propria soddisfazione per un rendiconto aziendale che –

aggiunge – fotografa e da conto della complessiva azione di risanamento finanziario, di riduzione

dei costi e di oculata gestione delle risorse avviata e portata avanti con determinazione in questi

ultimi quattro anni.

Grazie all’attenta politica di contenimento dei costi e di gestione lungimirante del patrimonio e delle

risorse – prosegue l’Amministratore Unico – oggi siamo nelle condizioni di poter costruire, su solide

basi e con visioni e prospettive chiare e strategiche, una nuova stagione di efficace posizionamento

delle TERME SIBARITE nello scenario regionale ed interregionale dei turismi. A partire da quello

del viaggi-attore sempre esigente, attento ed orientato ad un soggiorno di qualità ed alla ricerca di

benessere, fisico e di spirito.

Vanno letti in questa cornice i due importanti investimenti su quali – aggiunge – la Società ha

deciso di puntare in questo anno, attraverso la ricerca e l’ottenimento di un finanziamento

regionale e comunitario pari complessivamente ad Euro 1,100.000 destinato alla realizzazione di

un nuovo ed innovativo centro inalatorio (per un importo di 310.000 Euro, i cui lavori sono

già stati messi a gara) che sarà inaugurato e fruibile già dalle prossime settimane, in concomitanza

con l’imminente apertura della stagione termale 2018; e di un nuovo centro benessere (per un

importo di 450.000 Euro, i cui lavori saranno messi a gara nei prossimi giorni), le cui porte al

pubblico saranno aperte nella prossima stagiona autunnale.

In questo progetto complessivo di ristrutturazione e di ammodernamento del complesso termale,

nel corso del 2017, si è investito sulla manutenzione degli impianti, sull’acquisto di nuovi

elettromedicali, sul rinnovo delle attrezzature dello studio di otorinolaringoiatra e sulla

pavimentazione del nuovo centro benessere e del reparto inalatorio.

Alla luce dell’oggettivo aumento di produzione e degli evidenti risultati conseguiti fino ad oggi –

conclude LIONE – siamo pronti per ambire a nuovi e più ambiziosi obiettivi aziendali nella

consapevolezza, tuttavia, di dovere e di potere interpretare quel senso di responsabilità sociale

attraverso il quale contribuire, insieme a tutti gli altri attori locali dello sviluppo sostenibile, a

rendere ancora più turisticamente più competitivo il territorio e la Calabria intera.