L’incontro del 14 maggio con il Direttore del Servizio Programmazione

nazionale e comunitaria del Segretariato Generale del MiBACT ha consentito

alla sen. Margherita Corrado, oltre che d’informarsi in merito ai PON

“Cultura e Sviluppo” calabresi, di ribadire la richiesta di attivazione di

ogni possibile presidio di legalità per il progetto “Antica Kroton”. E

l’arch. Di Francesco, dal canto suo, ha accolto con favore la

sollecitazione ad accendere un monitoraggio civico, in aggiunta ai

protocolli di legalità già previsti, attivandolo possibilmente fin dalla

fase che precede le gare d’appalto.

La fiducia in questo strumento deriva anche dall’esito fin qui positivo

della sperimentazione in corso da circa un anno nell’area archeologica di

Sibari, dove, sotto l’attenta regia di Action Aid Italia Onlus, sono

sottoposti a monitoraggio civico due progetti PON: uno nel cantiere “Casa

Bianca” e l’altro sul Museo Nazionale della Sibaritide. All’iniziativa,

sponsorizzata fortemente dalla stessa Di Francesco e attuata dal

Segretariato Regionale per la Calabria, hanno partecipato fin dall’inizio

anche due crotonesi, tra cui la stessa Corrado (prima delle elezioni del 4

marzo 2018).

Una rappresentante del team di Action Aid che opera a Sibari ha confermato

in queste ore che sarà a Crotone, sabato 30 giugno, su invito

dall’associazione culturale non profit “Sette Soli”, nell’intento di

illustrare opportunità e vantaggi derivanti dal coinvolgimento della

comunità locale nelle principali iniziative di valorizzazione del

patrimonio culturale presente sul territorio. Una pratica, questa del

monitoraggio civico, che l’Unione Europea ha finalmente deciso di

promuovere per monitorare non solo la progettazione ma anche la

realizzazione, fino al completamento, degli interventi spesso

multimilionari fin qui finanziati o cofinanziati senza verificarne l’esito

e l’efficacia. Nel caso di “Antica Kroton” questa forma di sorveglianza

affidata ai cittadini costituisce una garanzia ulteriore di trasparenza e

rispetto della legalità, indispensabile alla luce dei 61,7 milioni di cui

si avvale il progetto.

Crotone, peraltro, non è del tutto nuova a simili esperienze, poiché alcune

classi delle nostre Scuole Secondarie Superiori hanno partecipato con

profitto al progetto di didattica sperimentale “A Scuola di OpenCoesione”

(ASOC), occupandosi di ricerca e monitoraggio civico di finanziamenti

pubblici su fronti caldi come il Museo di Capo Colonna o l’Aeroporto di S.

Anna.

Rosa Silvana Abate – Portavoce al Senato M5S