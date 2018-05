Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 21 maggio, alle 18, il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, in un’assemblea pubblica che si terrà in Via Vittorio Emanuele, incontrerà i cittadini per presentare il progetto della “Nuova Piazza Castello”. La finalità dell’iniziativa è la partecipazione attiva dei cittadini alla “cosa pubblica” ed informare i residenti dei tempi dei lavori che partiranno tra pochi giorni e, allo stesso tempo, concordare con gli stessi le modalità al fine di evitare disagi. Interverrà all’iniziativa anche il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, che ringraziamo per il supporto, il sostegno e la costante disponibilità. Saranno, inoltre, presenti i tecnici progettisti e l’impresa esecutrice dei lavori. Il percorso iniziato anni fa con l’ambizioso e faticoso progetto “Borgo Futuro” che aveva il fine di rilanciare il nostro centro storico inizia a prendere forma. Invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti all’assemblea.

Il Sindaco

MICHELE CONIA