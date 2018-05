di Sigfrido Parrello

PALMI – La Palmese è arrivata all’ultimissimo atto di questa lunga stagione ed adesso cerca di centrare la salvezza in Serie D. I neroverdi di mister Alessandro Pellicori si giocheranno la categoria nella gara secca Play-Out contro i campani dell’Ebolitana in programma domenica 20 Maggio 2018 sul sintetico del leggendario “Lopresti” di Palmi. Calcio d’inizio alle ore 16:00. Fattore campo e migliore classifica a favore della Uesse quindi i presupposti per centrare la permanenza in Serie D ci sono tutti anche se queste partite vanno giocate con la massima concentrazione.

A favore dei neroverdi parlano i numeri ed il fattore campo: due risultati utili su tre per la Palmese alla quale basterebbe anche il pareggio al termine del match che, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, avrà la sua continuazione nei due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Una salvezza che la Palmese senza la penalizzazione di sei punti sarebbe abbondantemente salva.

Ultimo sforzo stagionale contro l’Ebolitana per conquistare la permanenza in Serie D, nel decisivo Play-Out davanti al suo caloroso pubblico che, atteso in gran numero, è pronto a spingere i neroverdi verso la salvezza. Ingresso gratuito al “Lopresti” per iniziativa della Società neroverde che conta molto sulla passionale tifoseria. Il popolo neroverde quindi è pronto a sostenere i colori neroverdi nella bolgia del “Lopresti”. In vista di questo match, assenze importanti per mister Pellicori, il quale dovrà rinunciare al capocannoniere della squadra Mattia Gagliardi che ha subito un brutto infortunio proprio nell’ultima gara di campionato. Sarà assente anche il centrocampista Langwa squalificato.