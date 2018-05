Appuntamento di elevato spessore culturale al Polo solidale per la legalità “Francesco Vinci” di Cittanova.

Domani, alle ore 18.30, presentazione del volume “Sincronicità – come principio di connessioni acasuali” di Carl Gustav Jung.

Si tratta di un’antologia ragionata con testo in lingua tedesca a fronte, curata dalla giovanissima psicologa cittanovese Lucia Guerrisi.

All’incontro interverrà il prof. Enzo Cicero, docente universitario, filosofo e traduttore del testo, che porterà il suo rilevante contributo con l’intento di esporre, in forma accessibile anche per i non addetti ai lavori, il pensiero di un grande come Jung.

I lavori saranno aperti dal saluto istituzionale del Sindaco Francesco Cosentino.