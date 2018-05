Anche a Reggio e provincia la Settimana mondiale della tiroide

La Tiroide è chiamata “Ghiandola della vita” perché controlla la maggior parte delle funzioni del nostro organismo governando il metabolismo del corpo attraverso il rilascio di due ormoni.Riveste un ruolo centrale per la nostra salute poiché aiuta l’organismo a svolgere correttamente alcune tra le più importanti funzioni; purtroppo frequenti sono le alterazioni di questa ghiandola.

Cos’è la tiroide? Dove si trova? A cosa serve? Come facciamo a capire se funziona bene?

A tutte queste domande troveremo una risposta grazie alla possibilità di una valutazione specialistica gratuita durante la settimana mondiale della tiroide in programma dal 21 al 27 maggio in tutto il mondo.

L’iniziativa approda anche a Reggio e provincia grazie all’impegno del Dott.Domenico Tromba, endocrinologo, Consigliere dell’Ordine dei Medici e Responsabile del Day Service della Tiroide presso la Casa della Salute di Siderno. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie della tiroide ed, in particolar modo, chi non si è mai sottoposto ad una valutazione specialistica della ghiandola tiroidea.

Diverse le opportunità concesse durante questa settimana alla popolazione della provincia reggina. Si comincia mercoledì 23 maggio alle ore 15,30 con un seminario di informazione sulle patologie della tiroide e sulla relativa prevenzione,rivolto alle famiglie e agli studenti, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.Subito dopo, alle ore 17, seguiranno, sempre presso il Liceo reggino, visite con controllo ecografico, uno screening gratuito dedicato alle persone che si saranno prenotate inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pasqualespinella@tiscali.it

Giovedi 24 maggio, screening gratuiti saranno effettuati presso la Casa della salute di Siderno, ambulatorio di endocrinologia: oltre ai pazienti già prenotati per quella giornata dal Cup, potranno essere visitati altri pazienti che mai si sono sottoposti a valutazione endocrinologica. Chi volesse effettuare la visita presso la Casa della Salute di Siderno, il 24 maggio, dovrà prenotarsi entro il 22 maggio, telefonando al numero 0964/399719.

Sempre Giovedi pomeriggio lo screening gratuito proseguirà, dalle ore 17 alle ore 19 presso lo Studio San Domenico in Reggio Calabria, con la possibilità diprenotazione telefonando al numero 0965/922729.

La settimana della tiroide, poi, farà tappa anche al Poliambulatorio di Roccella Jonica. Anche in questo caso, la popolazione che non si è mai sottoposta ad una valutazione specialistica della tiroide verrà visitata dalle ore 11 alle ore 13 previo appuntamento da prenotare allo 0964/84224. Le visite gratuite proseguiranno sabato 26 maggio: dapprima presso l’ambulatorio San Domenico, dalle ore 9 alle ore 11, con prenotazione allo 0965922729; e dalle ore 11,30 alle ore 13 presso la sede dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, in via Sant’Anna II tronco, prenotandosi allo 0965812797.

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate, presso i recapiti sopra indicati, improrogabilmente, entro il 22 maggio 2018.