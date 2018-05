È iniziata ufficialmente venerdì 18 maggio la seconda edizione di “Taurianova legge. Festa del Libro e della Lettura” presso il Centro servizi agroalimentare e del legno di Taurianova, un evento che per l’intero fine settimana sarà caratterizzato da un ricco programma culturale. L’apertura della Fiera del libro, nel pomeriggio della prima giornata, ha dato il via alle presentazioni e agli incontri con gli autori. Sono 26 gli appuntamenti per tutte le età nell’arco dei tre giorni: incontri con autori, aperitivi letterari, reading, laboratori di lettura per i più piccoli, installazioni, comics & games, spettacoli musicali che, insieme agli stand espositivi degli editori calabresi, librerie e associazioni, accompagnano il pubblico nel meraviglioso mondo del libro.

La realizzazione della manifestazione – che rappresenta una tappa importante di un ampio progetto che pone al centro la Cultura, messo in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti – ha visto la sinergia degli Assessorati alla Promozione della cultura e della legalità, all’Istruzione e agli Eventi cittadini di promozione. L’evento – che si inserisce nell’ambito del cartellone nazionale del Maggio dei Libri -, è stata promossa dal Comune di Taurianova, con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con la collaborazione della Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova, della Libreria “Pier Giorgio Frassati” e di “MagicaMusica”.

Nel corso della prima giornata della rassegna – che durerà fino alla serata di domenica 20 maggio – si sono alternate le presentazioni e gli incontri con gli autori Donatella Previtera, Nino Mallamaci e Isidoro Malvarosa. Protagonista dell’aperitivo letterario il noto scrittore Gioacchino Criaco, che ha presentato il suo ultimo romanzo “La maligredi”. Nei prossimi giorni attesa per i numerosi momenti di grande spessore culturale insieme a: Don Giacomo Panizza che parlerà del suo libro “Cattivi maestri”, insieme al sindaco di Taurianova Fabio Scionti, Don Pino Demasi e il giornalista Michele Albanese; il bravissimo illustratore e musicista Gianluca Gallo, autore del libro “Finché regge il cuore”; il giornalista Pantaleone Sergi con “Liberandisdòmini”; Sante Orrico, curatore de “Il Gusto del Sud. Percorso sensoriale tra prodotti e piatti del Mezzogiorno d’Italia”. Tanti gli importanti autori presenti con i loro libri: Graziano Versace, Domenico Maio, Felice Diego Licopoli, Francesco Greco, Carlo Minervini, Paolo Fragomeni, Chiara Ortuso.

Novità di questa edizione l’area Comics & Games, con stand, live painting, il workshop sul Fumetto a cura di Alessandra Lucanto e Sante Mazzei di Nero su Bianco, e lo spettacolo musicale dei Crazy Toons Cartoon live band. Altra imperdibile novità “Yoga Lab” lezione di yoga e letture a cura di Maria Elisabetta Biffis dell’Associazione Sapere di Sole. Per le fasce più giovani, si rinnova l’appuntamento con “Il cappello racconta” e con “MasterGame” a cura di MagicaMusica, ai quali si aggiunge il favoloso Gioco di società “I misteri di Hogwarts”, un maxi tabellone dove i ragazzi si sfideranno a squadre, attraverso le storie di Harry Potter.

In programma, ancora, “Ispirazioni letterarie… poetiche… del tempo libero” a cura dei corsisti dell’Università del Tempo Libero e il Progetto di lettura “In viaggio con Fiabolina” a cura dell’Istituto “F. Sofia Alessio – N. Contestabile”. Non mancano, nell’arco della manifestazione, momenti dedicati alla degustazione, grazie alla collaborazione di produttori del territorio. Alla programmazione della tre giorni, insieme ai partner del progetto, hanno collaborato l’Associazione multiculturale Mammalucco, l’Associazione culturale “Nuova Aracne”, l’Associazione “La fata turchina”, l’Associazione Creazione e Immagine, l’Associazione Alaska, Città del Sole Edizioni, Sabbiarossa Edizioni. Fino a domenica 20 maggio sarà, quindi, una vera e propria non stop all’insegna della Cultura nel centro della Piana di Gioia Tauro.