CROSIA (Cs) – “Giovani Informati” è il nuovo progetto nell’ambito del servizio civile avviato nei mesi scorsi e che si estenderà fino al prossimo marzo 2019. Dopo la prima fase di formazione, relativa ai concetti fondamentali sul servizio civile, sullo studio delle condizioni territoriali (mappature) e sulle nozioni di difesa della patria in maniera non violenta, nei prossimi giorni i 6 giovani volontari saranno in grado di creare dei servizi di supporto nella ricerca formativa ed educativa e di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sul territorio attraverso un sostegno individuale all’utenza.

Il progetto, rientrante nell’ambito del servizio civile, che si pone l’obiettivo di coinvolgere i giovani creando un’attività di sportello informativo, nasce su iniziativa degli uffici dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, diretto da Simona Stasi.

L’Assessorato alle Politiche Giovanili – dichiara l’Assessore – si occupa di valorizzare e promuovere le attività che riguardano i giovani a tutti i livelli. Anche mediante attività di ricerca e diffusione delle informazioni relative alla loro condizione, curando le iniziative tendenti a innalzare i livelli della formazione, favorire l’inserimento sociale e lavorativo, nonché incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità offrendo ai giovani tra i 18 e i 35 anni la possibilità di ricercare informazioni necessarie per orientarsi e compiere scelte consapevoli. Anche questo progetto, quindi, – conclude Stasi – è stato avviato perché possiede questi obiettivi, oltre a garantire un’importante l’esperienza di crescita civica e personale agli stessi volontari, attraverso il confronto e la condivisione dei valori.

Tramite l’Associazione Piccola Italia, ente accreditato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, lo scorso mese di marzo sono sati avviati al progetto 6 giovani volontari che dopo i primi tre mesi di “formazione”, saranno in grado, nei prossimi mesi, di creare dei servizi informativi, offrendo un sostegno individuale all’utenza.