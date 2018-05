“A leggere i trenta punti del contratto di governo, si evince come più che

un contratto trattasi di un elenco interminabile di buchi. Prima assenti e

poi trattati con approssimazione raccogliticcia temi strategici per il

rilancio del sistema-Italia, Sud, ricostruzione delle aree terremotate,

innovazione, digitale e difesa. A quest’ultimo ambito, fondamentale per la

nostra sicurezza, soprattutto in tempi dove l’allarme terroristico incombe

quotidianamente, è dedicato in tutto mezzo paragrafo”. Lo dichiara Maria

Tripodi deputata di Forza Italia che prosegue, “nonostante il nome che è

stato dato a questo contratto, il cambiamento non c’è e l’attuazione in

termini economici e’ irrealistica visti gli insostenibili costi che

comporterebbe per le casse dello stato. Gli estensori forse avrebbero

potuto studiare meglio un altro tipo di contratto chiaro, esaustivo,

pienamente realizzabile e realizzato, quello sottoscritto da Silvio

Berlusconi con gli italiani nel 2001.”