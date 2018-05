In Germania è stata rilevata una contaminazione alimentare

particolarmente pericolosa. Nel prodotto “Wakame salad – seaweed

nature, 100 gr” sono stati rilevati virus dell’epatite. Il discount ha

risposto immediatamente e rimosso il prodotto interessato dalla

vendita. Il prodotto può essere restituito a tutti i negozi Lidl. Il

prezzo di acquisto verrà rimborsato, anche senza presentazione della

fattura. Altri prodotti venduti da Lidl Deutschland, in particolare

altri prodotti del produttore Heiploeg International BV non sono

interessati dal richiamo. L’Italia, evidenzia Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, non è interessata dal

richiamo.