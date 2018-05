Squadra del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro sede centrale è intervenuta in Via Orti nel quartiere Gagliano del comune di Catanzaro per incendio Casolare. Numerose le chiamate giunte presso la Sala Operativa 115 dai cittadini allarmati dal denso fumo che ha invaso la strada e le vicine abitazioni. Interessato dalle fiamme un vecchio casolare in disuso dove erano accatastati materiali lignei e rifiuti solidi di ogni genere che hanno preso fuoco con facilità. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, la natura dolosa non è esclusa. L’immediato intervento Vigili del Fuoco è valso allo spegnimento del rogo evitando il propagarsi dello stesso alle abitazioni adiacenti nonché alla messa in sicurezza della zona.