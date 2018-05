A Mendicino tornano le Feste di Primavera

Anche questo anno, la primavera a Mendicino si accompagna al consolidato

appuntamento con “LE FESTE DI PRIMAVERA”, giunte oramai alla loro quarta

edizione. Un evento che si sviluppa in quattro diverse giornate, ognuna con

un suo tema ed ospitate nei principali quartieri della città.

Tenutesi a battesimo nel 2015, e nate con l’intento di portare festa e

partecipazione nei popolosi quartieri periferici di Mendicino ‘invadendone’

strade e piazze, quest’anno gli appuntamenti verranno estesi alla parte

storica con una giornata ‘made in Mendicino’ rivolta alle Eccellenze locali

nei campi della musica e del canto.

Primo appuntamento in c.da Tivolille questa Domenica 20 Maggio con la

Giornata dedicata alle Famiglie ed i loro bambini: una intera area adibita

a giochi, animazione e balli; si proseguirà con la Festa dello Sport in

località Pasquali dove verrà allestita, anche questa volta nel cuore

dell’abitato, una vera e propria palestra all’aperto ove diverse discipline

in maniera dinamica, coinvolgeranno i presenti. Contrada Rosario ospiterà

invece la proposta dedicata agli Artisti, artigianato ed alle Associazioni

del territorio: una importante vetrina per promuovere iniziative e passioni

autentiche.

Il tutto accompagnato da stand Gastronomici ed istituzionali.

Il consigliere con delega agli Eventi, Ignazio Giordano, nel compiacersi

per l’oramai radicato ed atteso appuntamento con le feste di primavera tra

i cittadini, sottolinea come il successo della iniziativa sta nel ricercato

‘coinvolgimento’ nonché l’armonica e fattiva collaborazione tra più

soggetti che si affiancano all’amministrazione comunale: l’Istituto

comprensivo, Pro loco, Associazioni, operatori economici e, da questo anno,

tutti i Comitati di quartiere che, con idee e slancio, opereranno per

contribuire alla miglior riuscita della programmazione.

Visione condivisa dal sindaco Antonio Palermo il quale, nel dare

appuntamento alla prima giornata di domenica 20 maggio, sottolinea come,

edizione dopo edizione, i cittadini hanno dato prova di voler vivere

momenti di comunità, appropriandosi per un giorno di spazi ed aree

pubbliche delle loro contrade, segno di una cittadinanza sempre più

protagonista della Città di Mendicino.