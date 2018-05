Alcune intossicazioni dal batterio E. coli O26 avvenute in Francia

sono state ricondotte al formaggio francese a latte crudo «Reblochon

de Savoie Laitier» 450 g. Non è possibile escludere rischi per la

salute. Sette casi di malattia in Francia sono stati ricondotti al

consumo del «Reblochon de Savoie Laitier». Il fabbricante francese

«Société Fromagerie CHABART» ha quindi ritirato immediatamente i

prodotti sospettati di essere contaminati da E. coli O26. Il Sistema

europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF) ha informato

il Ministero della salute italiano in merito. Benché, allo stato

attuale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, le Autorità

francesi non abbiano indicato nelle note RASFF l’Italia tra i Paesi

destinatari dei lotti contaminati, né risultino casi di infezione da

E coli correlati a tale prodotto, si comunica di seguito, per

eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una

completa informazione dei consumatori – il lotto del prodotto: 8CR con

data di scadenza minima 24.07.2018 avente marchio di identificazione

di FR 74-096-050 CE.