“Gli amici di Zonadem di Casali del Manco si sono riuniti per discutere delle prossime

elezioni amministrative che si terranno nel Comune unico di nuova istituzione”. È

quanto dichiara il consigliere Bevacqua, fondatore del movimento politico-culturale,

il quale aggiunge: “I numerosi intervenuti si sono avvicendati in un’analisi puntuale

della situazione venutasi a creare e, poiché le posizioni di Zonadem si sono sempre

caratterizzate per la loro chiarezza e pubblicità, intendiamo anche stavolta tenere

fede a uno dei cardini del nostro modo di fare politica. Ci tengo, innanzi tutto,

a ricordare che eravamo stati gli unici a proporre metodi partecipativi e inclusivi

per evitare le degenerazioni, le autoproclamazioni e, soprattutto, per restituire

ai cittadini di Casali del Manco il diritto-dovere di scegliere la propria classe

dirigente. Oggi, in ragione delle liste presenti e della maniera in cui sono nate,

prendiamo atto che si è persa una ulteriore occasione per superare un modo di fare

vecchio e superato, capace soltanto di giustificare e aumentare la disaffezione dei

cittadini nei confronti della politica”. “Questa comunità – prosegue Bevacqua – che

aveva accettato la sfida dell’innovazione e del futuro attraverso il sì al referendum

per il Comune unico, ha perso l’occasione storica di puntare su un gruppo dirigente

credibile e fortemente rinnovato. Ecco perché, Zonadem ha deciso che non darà il

suo appoggio a nessuna delle liste in campo, lasciando liberi i propri aderenti di

determinarsi in piena coscienza”. “Da parte mia – conclude Bevacqua – ho profuso

tanto impegno per una inversione di rotta e continuerò a farlo in ogni angolo della

provincia. Lo farò anche a Casali del Manco, insieme ai tanti amici che sono animati

dalla volontà di contribuire all’avvio di una nuova fase nella quale, invece della

corsa alle poltrone, ci si possa avviare verso un percorso maturo e responsabile

di mutamento, nelle forme e nel merito”.